Jhan Sandoval revela cómo le irá al signo zodiacal de Libra en el 2020 [VIDEO]

Predicciones 2020 para el signo zodiacal de Libra. Jhan Sandoval revela cómo le irá al primer signo del zodiaco en el trabajo y el amor para el nuevo año.

El 2020 está más cerca de lo que imaginas, por ello el tarotista Jhan Sandoval revelará las predicciones de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo 2020 para el signo de Libra

Libra, es importante que saques de tu mente ideas negativas. Tú eres un signo que busca siempre el equilibrio y el desequilibrio interno va a ser generado por tu mente, por la negatividad.

Si tú trabajas el plano de los pensamientos vas a encontrar soluciones rápidas a los que en este terreno te puedan afectar.

Libra en el Trabajo

A nivel laboral va a ser un año relativamente lento, por lo menos, hasta la mitad donde tendrás que analizar calmadamente si te conviene mantener proyectos que de repente no han generado lo que esperabas.

El 2020 es un año para decidir con qué seguir y con qué no. Además, de comenzar situaciones nuevas que van a ser favorables profesionalmente. Luego del sexto mes te llevará al éxito

Libra con el dinero

Puedes empezar el año con cierto desequilibrio, administrándote, viendo la forma en cómo balancear tus deudas y los temas económicos que de repente en alguna etapa del año sean la angustia para ti. Todo lo que tiene que ver con dinero te podría tener inicialmente preocupada.

Libra en el amor

En el aspecto personal, este 2020 va a ser un año de amores nuevos, de pasiones nuevas. Hay posibilidades de enamorarte este año.

No pelees, no trates de imponer tu carácter porque a pesar de que hay emociones muy intensas, esto hará que no tengan una relación sólida.

Número de la suerte para Libra

Lo más importante para este nuevo año es que sueltes un poco, porque la preocupación excesiva no conduce a nada. Número de la suerte es el 4.

¿Cómo saber que signo soy en el Horóscopo?

Aries: 21 de marzo – 19 de abril.

Tauro: 21 de abril – 20 de mayo.

Géminis: 21 de mayo – 21 de junio.

Cáncer: 22 de junio – 21 de julio.

Leo: 22 de julio – 22 de agosto.

Virgo: 23 de agosto – 23 de septiembre.

Libra: 23 de septiembre – 22 de octubre.

Escorpio: 23 de octubre – 22 de noviembre.

Sagitario: 23 de noviembre – 22 de diciembre

Capricornio: 23 de diciembre – 21 de enero.

Acuario: 21 de enero – 17 de febrero.

Piscis: 18 de febrero – 19 de marzo.

