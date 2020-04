Actor de 'La pasión de Cristo' carga pesada cruz por interpretar al hijo de Dios ¡Perdió todo!

No recibió el apoyo que esperó. El actor James Caviezel saltó a la fama tras interpretar al hijo de Dios en la exitosa y polémica película ''La pasión de Cristo''. La producción dirigida por Mel Gibson se convirtió en uno de los clásicos de semana santa y generó el rechazo de la iglesia católica.

En una declaraciones, Caviezel confiesa que el personaje que interpretó no lo llenó de gloria, y ocasionó todo lo contrario. Él perdió todos los contactos que tenía en Hollywood, y no pudo subir a la cima del séptimo arte.

TAMBIÉN LEE: Consuelo Duval causa sensación con tierna fotografía junto a Eugenio Derbez ¡Que vuela la Familia P.Luche!

Manifestó que Gibson desapareció de su vida, y que no lo apoyó cuando más lo necesitaba, sobre todo cuando veía su permanencia en el mundo del cine en peligro. Comenta que es una cruz pesada que tiene que llevar y afrontar sus decisiones.

"Me llamó para ofrecerme el papel y a los 20 minutos me pidió que lo rechazara. Me avisó de que si aceptaba no volvería a trabajar en esta ciudad. Yo era ideal para el papel, tenía la edad de Cristo cuando murió, y además mis iniciales son las mismas que su nombre. Todos tenemos que cargar con nuestra cruz, si no, su peso caerá sobre nosotros. Vamos a hacerlo''.

¿Qué hace actualmente Jim Caviezel?

Recientemente el actor estrenó el drama de acción Sound of Freedom, donde interpreta a Tim Ballard, un exagente de Seguridad Nacional de Estados Unidos que ha estado en el submundo del tráfico de personas en Latinoamérica. Pero su papel más esperado será en la secuela que se prepara de La pasión de Cristo: Resurrección, que continúa los hechos narrados en la original.

Mira cómo luce Jim Caviezel