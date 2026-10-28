Halloween en redes: 3 ideas para sorprender con tus publicaciones.

Desde convertir un postre peruano en una receta de terror hasta compartir leyendas urbanas o crear un personaje con prendas de tu clóset, descubre cómo darle un giro creativo a tus publicaciones en tus redes sociales .

Octubre llega con películas de terror, fiestas temáticas y planes para celebrar Halloween. Pero, más allá de elegir un disfraz o decorar la casa, esta fecha también puede ser una oportunidad para experimentar con nuevas ideas en redes sociales.

No necesitas una producción elaborada ni gastar de más. Una receta que preparas habitualmente, una historia que conoces desde hace años o una combinación inesperada de prendas pueden convertirse en el punto de partida para crear algo diferente.

¿Quieres aprovechar Halloween para salir de lo común? Clapper comparte tres ideas para inspirarte y crear contenido esta temporada:

1. Gastronomía: dale un giro de terror a tus recetas favoritas: La cocina peruana también puede sumarse a Halloween con preparaciones conocidas, presentaciones inesperadas y combinaciones que despierten la curiosidad. No todo tiene que ser galletas con forma de fantasma o cupcakes decorados.

Tres ideas para llevar a la cocina:

● Un clásico peruano en versión tenebrosa: transforma la presentación de un postre tradicional o una receta familiar con colores y detalles inspirados en Halloween.

● Una receta salida de una película de terror: prepara brownies, galletas o cupcakes con diseños de monstruos, criaturas misteriosas o personajes del cine.

● Probando dulces de temporada: reúne golosinas y snacks temáticos para descubrir cuáles merecen un lugar en tu próxima celebración y cuáles no volverías a probar.

Además de mostrar el resultado final, puedes compartir la preparación, los detalles de la decoración y tu reacción al probarlo. Incluso un resultado inesperado puede formar parte de la historia.

2. Belleza y estilo de vida: crea un personaje sin comprar un disfraz: Si todavía no sabes de qué disfrazarte, revisa primero lo que tienes en el clóset. Con prendas básicas, accesorios y un poco de creatividad puedes construir una propuesta propia sin comprar un atuendo completo.

¿Por dónde empezar?

● Del look cotidiano al personaje: muestra cómo transformas tu estilo habitual en una versión inspirada en una película, una serie o un personaje de terror.

● Un disfraz con prendas que ya tienes: combina ropa y accesorios de distintas maneras para crear una propuesta original sin gastar de más.

● Maquillaje con efecto sorpresa: enseña cómo conseguir una apariencia gótica, un personaje misterioso o un maquillaje de terror utilizando productos que ya tienes.

El antes y después puede ser el protagonista de la publicación. También puedes explicar qué productos utilizaste o compartir los trucos que te ayudaron a completar el look.

3. Entretenimiento y cultura: comparte historias que pongan los pelos de punta: Halloween también es una oportunidad para hablar de esas películas que no puedes ver a oscuras, las historias misteriosas que circulan de boca en boca o los lugares que vale la pena visitar durante octubre.

Estas propuestas pueden inspirarte:

● Una lista para una noche de terror: arma un ranking de películas para ver en Halloween, recomienda títulos poco conocidos o cuenta cuál te dio más miedo y por qué.

● Leyendas urbanas peruanas: comparte una historia misteriosa de tu ciudad, recuerda una leyenda popular o relata una anécdota que todavía te genere escalofríos.

● Una ruta para celebrar Halloween: reúne fiestas temáticas, actividades culturales o lugares decorados para visitar con amigos. Antes de publicar tu selección, comprueba las fechas, los horarios y los detalles de cada plan.

Las historias locales pueden darle un sello propio a tus publicaciones. Una leyenda conocida en tu ciudad o un lugar que pocos han descubierto pueden despertar la curiosidad de otras personas.