Hoy, en el Día Internacional de la Mujer , quiero detenerme un momento para decirte cuánto te admiro y cuánto significas para mí. Desde que tengo memoria, has sido mi ejemplo de fortaleza, amor incondicional y valentía. Cada día me enseñas con tu dedicación, paciencia y entrega que ser mujer es sinónimo de grandeza.

Eres mi mayor inspiración, mi guía y mi refugio seguro. Gracias por cada sacrificio, por cada consejo, por cada abrazo que me ha reconfortado en los momentos difíciles. No hay palabras suficientes para agradecer todo lo que has hecho por mí y por nuestra familia.