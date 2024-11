El elenco de “Operación Zombie” cuenta con talentos como Nonkul, Awat Ratanapintha, Supitcha Sangkhachinda, Akkarat Nimitchai, Thawatchanin Darayon y Thanadol Auepong. La dirección está a cargo de Kongkiat Komesiri, conocido por su trabajo en títulos como “Art of the Devil 2”, “Art of the Devil 3”, “The Gangster”, “Estación Zombie” y “Evil Dead”.