Federico Salazar NO SE CALLA ante acusaciones de Katia Condos sobre FALTA DE ESFUERZO en su matrimonio

Katia Condos expresó sorpresa por lo que consideró falta de esfuerzo para resolver los problemas matrimoniales. Federico Salazar respondió a estas declaraciones de manera inesperada.

Federico Salazar y Katia Condos eran una de las parejas más estables de la farándula. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Federico Salazar y Katia Condos eran una de las parejas más estables de la farándula. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Federico Salazar se pronunció sobre los recientes comentarios de Katia Condos acerca del término de su matrimonio, tras 30 años juntos. Al ser entrevistado por 'Amor y fuego', el conocido presentador decidió no responder directamente a las palabras de la actriz.

En su encuentro con el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, el periodista manifestó que prefiere mantener los aspectos de su separación en el ámbito privado. Subrayó que está enfocado en su entorno familiar y las obligaciones para con sus hijos.

Federico Salazar rompe el silencio tras palabras de Katia Condos

Consultado acerca de las declaraciones de su esposa, Federico Salazar subrayó que no le correspondía responder por lo que ella expresa. Evitó profundizar en las razones de la ruptura y recordó que ambos hicieron público un comunicado sobre el fin de la relación.

"Quiero dejarlo en el ámbito absolutamente privado, ¿sí? No pretendo hablar sobre la separación; nosotros ya emitimos un comunicado y ahora quiero enfocarme en mi vida personal", declaró.

Por otro lado, Salazar rechazó tener conflictos con su esposa y afirmó que ambos continúan con sus responsabilidades familiares, priorizando el bienestar de sus hijos.

"Debo concentrarme en mi vida familiar y en las tareas que me corresponden como padre. Ambos velamos por el bienestar de nuestros hijos", aseguró el comunicador.

¿Qué expresó Katia Condos sobre su separación de Federico Salazar?

Las palabras de Federico Salazar se dieron tras una declaración de Katia Condos sobre su duelo emocional debido al término de la relación. La actriz, en una entrevista con Mónica Delta para 'Habla serio', admitió estar en un proceso de duelo por los años compartidos con el periodista.

Condos también manifestó que había imaginado pasar toda su vida junto a Salazar y esperaba que permanecieran juntos siempre.

No obstante, reconoció que era consciente de que podrían surgir problemas después de tanto tiempo juntos, pero lo que la sorprendió fue la aparente falta de disposición para buscar una solución.