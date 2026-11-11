Susy Díaz LLORA DESGARRADORAMENTE al ver estado de su hija Flor Polo en emotivo reencuentro

Susy Díaz LLORA DESGARRADORAMENTE al ver estado de su hija Flor Polo en emotivo reencuentroÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Defiende a su hija con fiereza! Susy Díaz regresó a Perú el martes 10 de noviembre después de interrumpir su viaje a España para respaldar a su hija Flor Polo, quien acusa a Luiggi Yarasca de haberla empujado por las escaleras. Al reencontrarse con Flor, la excongresista fue esa misma noche al programa de Magaly Medina para discutir el incidente de violencia y mostrar su apoyo incondicional a su hija.
El programa 'Magaly TV, la firme' también mostró imágenes del emotivo reencuentro entre Susy Díaz y Flor Polo, quien denuncia ser víctima de maltrato psicológico por parte de Luiggi Yarasca. “No estás sola, Flor, estoy aquí contigo. Saldrás de esta. Hay muchas personas que te quieren. Ya estoy aquí”, expresó llorando la excongresista el martes por la mañana.
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Susy Díaz se conmueve por el estado de salud de Flor Polo
Visiblemente afectada, Susy Díaz compartió su dolor al observar la condición de su hija después del presunto empujón de Yarasca, a quien nunca consideró como parte de su familia. “Es algo terrible, yo jamás golpeé a mi hija. Que venga alguien a hacerle daño es inaceptable”, dijo quebrándose.
Susy relató que se sintió intranquila un día antes de que Flor Polo fuera lastimada en un hotel de Rústica. Reveló haber soñado con su hermano fallecido durante la pandemia y cree que él evitó que algo peor le ocurriera a su hija.
“Él la salvó porque mi hermano la quería profundamente. Es espantoso. Ver a mi hija con un hematoma aquí, el cuello aún amoratado, los golpes y el dolor de espalda es desgarrador. Siento un peso en el pecho, es algo horrible”, expresó la artista peruana con dolor.