Laura Bozzo y su ALARMANTE estado de salud: permanece conectada a un balón de oxígeno en México

Laura Bozzo y su ALARMANTE estado de salud: permanece conectada a un balón de oxígeno en MéxicoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La presentadora Laura Bozzo continúa acaparando todas las miradas tras varias semanas internada y la preocupación entre sus fieles fanáticos no para de crecer. la llamada 'Señorita Laura' ha enfrentado un verdadero vía crucis médico tras una emergencia que comenzó por complicaciones intestinales y derivó en severos cuadros que pusieron su vida en un hilo. La peruana estuvo bajo pronóstico reservado e intubada en terapia intensiva, luchando contra la adversidad con esa garra que siempre la ha caracterizado ante la pantalla chica.
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El complicado panorama médico de la presentadora peruana
Los principales medios de comunicación mexicanos han seguido las declaraciones de figuras de la televisión y de su entorno cercano. Se ha confirmado que, aunque logró superar los momentos más dramáticos de su hospitalización y salir de la unidad de cuidados intensivos, su sistema respiratorio quedó gravemente comprometido.
El foco de atención para el equipo de especialistas que la atiende en el Hospital General de la Ciudad de México se centró en sus pulmones. Trascendió que la estrella padece EPOC y registró lesiones respiratorias severas, lo que ha retrasado indefinidamente su anhelado regreso a casa.
La dura batalla respiratoria: asistida por un balón de oxígeno
La noticia que ha conmocionado a los pasillos del espectáculo es que Laura Bozzo requiere ayuda asistida continua y se encuentra dependiente de un balón de oxígeno para respirar. Diversos reportes periodísticos en México destacan que este apoyo pulmonar podría convertirse en algo permanente en la rutina diaria de la conductora.
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A pesar del difícil panorama técnico y médico que atraviesa, fuentes allegadas señalan que la irreverente presentadora no ha perdido su característico sentido del humor. Incluso se ha dicho que ya interactúa activamente con el personal médico, demostrando esa fortaleza inquebrantable que siempre presume.
Por el momento, no existe una fecha oficial para su alta médica mientras el cuerpo médico monitorea minuciosamente su evolución pulmonar. Estaremos pendientes de cualquier actualización sobre la salud de la conductora para mantenerlos informados al momento.