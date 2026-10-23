Hija de Tony Rosado celebra su boda por TODO LO ALTO y cantante rompe en llanto: "Te amo, papito"

Tony Rosado vivió un emotivo momento durante la boda de su hija Susan Rosado, quien compartió imágenes junto al cantante antes de casarse y le dedicó una conmovedora frase.

Tony Rosado protagonizó una escena cargada de sentimientos durante uno de los días más importantes para su familia: la boda de su hija Susan Rosado. La joven compartió en sus redes sociales algunos momentos especiales de la celebración, donde su padre tuvo un papel destacado. Las imágenes mostraron la estrecha relación entre ambos y la emoción que vivieron antes de la ceremonia. Las publicaciones no tardaron en llamar la atención de los seguidores, quienes reaccionaron al tierno gesto de la recién casada hacia el intérprete de cumbia.

Hija de Tony Rosado se emociona hasta las lágrimas antes de su boda

Susan Rosado utilizó su cuenta de Instagram para compartir videos inéditos de los instantes previos a su matrimonio, en los que apareció junto a Tony Rosado. En uno de los registros, la joven se dejó llevar por la emoción mientras posaba al lado de su padre antes de lucir su vestido de novia y dar inicio a esta nueva etapa de su vida.

El cantante, conocido por temas como ‘Te eché al olvido’, también fue parte de las publicaciones que su hija dedicó a esta fecha especial. Una de las imágenes estuvo acompañada de un mensaje con el que Susan resaltó la importancia que tiene su progenitor en su vida. "Antes del vestido, antes de Mario, antes que nada, ahí estaba él", se lee en el post que publicó Susan en su cuenta de Instagram.

Asimismo, la recién casada compartió otro video del encuentro con su padre, al que acompañó con una frase llena de cariño: "First look con mi papi. Te amo papito". La publicación acumuló miles de ‘me gusta’ y numerosos comentarios de usuarios que destacaron la emotividad del momento.