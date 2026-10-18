Youna NO SE MIDE contra Samahara Lobatón antes de su beso con Renato Rossini Jr: “No soporto más”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Youna mostró su malestar hacia Samahara Lobatón tras descubrir un incidente en el reality ‘El Sultanato’, el cual terminó de forma sorpresiva. La respuesta del barbero no está relacionada con los rumores de una posible relación entre la hija de Melissa Klug y Renato Rossini Jr., quienes generaron revuelo al publicar un beso en las redes.
Indignado, el padre de la hija de Samahara señaló que la influencer había insultado a su madre durante el programa. Youna expresó su descontento con la actitud de su ex y está preocupado por el tipo de ejemplo que esto pueda dar a su hija.
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Youna critica a Samahara Lobatón por insultos hacia su madre
A través de las redes sociales, Youna se pronunció sobre el supuesto insulto de Samahara Lobatón hacia su madre en ‘El Sultanato’. Según él, la situación se agrava porque podría afectar a la hija que comparten.
“No es solo falta de respeto hacia mi madre, quien es la abuela de su hija, sino también una enseñanza negativa a nuestra hija para insultar a su abuela”, expresó.
Él también mostró su cansancio por los enfrentamientos públicos con Samahara. Según Youna, los comentarios de su ex buscan dañar su reputación.
“Estas acciones demuestran que la imagen que muestras no es verdadera. Estoy cansado de que usen mi nombre constantemente generando odio hacia mí”, añadió.
Youna defiende su actitud respecto a la familia de Samahara Lobatón
Youna enfatizó que nunca ha empleado lenguaje ofensivo hacia los parientes de su ex. También rechazó haber involucrado a su hija en comportamientos irrespetuosos.
“Yo nunca he faltado al respeto a su familia ni he enseñado a mi hija a hacer algo así”, aseguró.