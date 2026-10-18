Jessica Newton tilda de MAMARRACHENTO a Jordi Martin tras ser acusada de cobros astronómicos en el Miss Perú

Jessica Newton responde a las acusaciones de Jordi Martin sobre un supuesto cobro de US$30.000 a Luren Márquez y aclara sus intenciones legales.

Jessica Newton ha decidido pronunciarse acerca de las acusaciones lanzadas por el periodista español Jordi Martin, quien sugirió que Miss Perú solicitó US$30.000 a Luren Márquez para poder continuar en el certamen internacional. Newton rechazó llevar el asunto a la esfera judicial y dedicó fuertes palabras al comunicador.

El conflicto se reavivó tras las afirmaciones de Martin en el programa 'Amor y fuego', donde dijo que la modelo había revelado esta exigencia monetaria como condición para seguir siendo la reina de belleza.

A preguntas sobre si tomará medidas legales, Newton afirmó que no persigue esa opción y dejó claro que no tiene intención de judicializar el asunto.

"Ay, mi amor, si yo le voy a poner una demanda a cada mamarrachento que aparezca por ahí, la verdad, no. No, yo le deseo mucha suerte a este señor, no lo conozco", expresó Newton en el espacio digital Malvina Espectáculos.

Jessica Newton responde a Jordi Martin y descarta demandar

La directora de Miss Perú prefirió moderar sus comentarios respecto a las acusaciones del periodista español, desestimando un enfrentamiento judicial y asegurando que no tiene relación personal con él.

Este comunicado surge en medio del escándalo sobre la situación de Luren Márquez, involucrada en un revuelo tras salir del certamen y posteriormente ser reintegrada con la corona.

Según la postura presentada por Martin, la permanencia de la modelo habría estado condicionada a un pago de US$30.000, una cifra que, según él, Márquez no pudo pagar. Sin embargo, estas son meramente declaraciones del periodista y no deben considerarse confirmadas.

¿Qué comentó Jordi Martin sobre el supuesto pago de US$30.000 de Luren Márquez?

Martin hizo públicas sus acusaciones durante 'Amor y fuego', alegando que la modelo había recibido una exigencia económica para conservar su título y competir en el evento internacional en Puerto Rico.

"No, la chica, yo lo expliqué aquí, la chica lo que le dijeron es: ‘Tienes que pagar treinta mil dólares y puedes seguir con la corona’", afirmó Martin durante el programa.

Gigi Mitre, en el programa, señaló que la organización no había confirmado oficialmente esta versión, mencionando: "Pero ellos nunca lo han dicho". A lo que Martin respondió: "No, claro".

Rodrigo González recordó que Miss Perú ya había desmentido las palabras de Martin, mencionando que el periodista estaba exagerando una situación que no merecía atención.

Martin defendió sus reportes afirmando que su fuente era la propia modelo. "Joder, ¿cómo no vas a creer la información si viene directa, viene directa de Luren?", expresó para refutar las dudas.

Jordi Martin responde en vivo tras ser llamado “mamarrachento”

El periodista español respondió a los comentarios de Newton el 16 de octubre, comunicándose con 'Amor y Fuego' para reafirmar su postura sobre lo sucedido con Luren Márquez, criticando duramente a la organización del certamen. Rodrigo González también intervinó, cuestionando los supuestos acuerdos mantenidos.

"Mamaracheando certámenes, mamaracheando sus acuerdos por debajo de la mesa. Eso sí que es mamaracheando", comentó el presentador.

Martin mantuvo su posición, afirmando que a Márquez le habían condicionado su continuidad en el certamen al pago de dicha suma.

"A Luren Márquez le dijo: ‘Págame treinta mil dólares si quieres seguir con la corona’. La otra no tenía los treinta mil y la despidió. Pero, ¿qué gentuza es esa? Pero ¿qué chusmerío es ese? Pero qué clase más baja y chusma", manifestó.

El comunicador trazó comparaciones con otras competencias de belleza, cuestionando las prácticas que atribuyó a Miss Perú. "Y vamos, eso yo no lo veo en Miss España", agregó.