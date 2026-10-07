Mónica Cabrejos analiza casos de Maju Mantilla y Silvia Cornejo: “En esos triángulos hay ‘hambre de..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Las recientes controversias que envuelven a Maju Mantilla y Silvia Cornejo han situado sus historias personales nuevamente en la esfera pública. Mientras ambas exmisses enfrentan críticas respecto a sus relaciones de pareja, otras mujeres relacionadas con estos eventos también están bajo la lupa mediática.
Ante estas situaciones, Mónica Cabrejos ofreció una reflexión profesional desde su perspectiva como psicoterapeuta. Aunque indicó que entiende las decisiones de Mantilla y Cornejo debido a sus circunstancias, se mostró crítica frente a las elecciones de María Pía Vallejos y Analía Jiménez, involucradas como terceras partes en estas historias.
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Mónica Cabrejos y su análisis de los triángulos amorosos de Maju Mantilla y Silvia Cornejo
En una charla con Trome, a Cabrejos se le preguntó por los casos que conciernen a Maju y su aún esposo, Gustavo Salcedo, así como a Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau. En lugar de centrarse en las mujeres conductoras, su enfoque se dirigió hacia las otras mujeres involucradas en estos triángulos.
La exbailarina explicó que hay situaciones que podrían justificar por qué alguien decide continuar en una relación en crisis. No obstante, no encuentra la misma justificación para aquellos que optan por involucrarse con personas comprometidas. "Puedo entender, con mucho esfuerzo, que Maju, por sus hijos, y Silvia, por el embarazo, pero ¿qué hacen ahí las otras dos señoras?" cuestionó.
Para Cabrejos, estas situaciones suelen necesitar un análisis emocional más profundo. Considera que las mencionadas deberían buscar intervención profesional para entender sus decisiones. Al explicar su postura, mencionó una obra que trata este tema: "Hay un libro titulado ‘Hambre de hombre’ que creo que aborda este asunto".
Cabrejos aclara que el concepto no debe ser tomado literalmente. Explica que el libro usa un título provocador para discutir heridas emocionales originadas en la infancia que pueden afectar las relaciones adultas: "Este libro explora las cuatro heridas humanas esenciales: el rechazo, el abandono, la traición y la injusticia, formándose generalmente en la niñez a menudo por el padre".
La terapeuta señala que muchas de estas heridas pueden quedar sin resolver durante años. Enfatiza la importancia de la crianza responsable y el tratamiento terapéutico para identificar patrones repetitivos en la vida adulta. Asimismo, comenta que los triángulos amorosos suelen finalizar cuando alguien dentro de la relación decide cortar. A menudo, es la persona con menos responsabilidades quien se distancia.
Aunque Cabrejos centró su análisis en María Pía y Analía, los casos han dejado también a Gustavo Salcedo y Jean Paul Gabuteau bajo el ojo crítico. Recordemos que Salcedo fue visto nuevamente con la veterinaria tras su viaje a España con Maju, mientras que Gabuteau fue acusado de una nueva infidelidad con su expareja Analía Jiménez, mientras su esposa Silvia estaba embarazada de su segundo hijo.