Mónica Cabrejos analiza las relaciones de María Pía Vallejos y Analía Jiménez , sugiriendo terapias debido a sus vínculos involucrados con Gustavo Salcedo y Jean Paul Gabuteau.

Las recientes controversias que envuelven a Maju Mantilla y Silvia Cornejo han situado sus historias personales nuevamente en la esfera pública. Mientras ambas exmisses enfrentan críticas respecto a sus relaciones de pareja, otras mujeres relacionadas con estos eventos también están bajo la lupa mediática.

Ante estas situaciones, Mónica Cabrejos ofreció una reflexión profesional desde su perspectiva como psicoterapeuta. Aunque indicó que entiende las decisiones de Mantilla y Cornejo debido a sus circunstancias, se mostró crítica frente a las elecciones de María Pía Vallejos y Analía Jiménez, involucradas como terceras partes en estas historias.

Mónica Cabrejos y su análisis de los triángulos amorosos de Maju Mantilla y Silvia Cornejo

En una charla con Trome, a Cabrejos se le preguntó por los casos que conciernen a Maju y su aún esposo, Gustavo Salcedo, así como a Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau. En lugar de centrarse en las mujeres conductoras, su enfoque se dirigió hacia las otras mujeres involucradas en estos triángulos.

La exbailarina explicó que hay situaciones que podrían justificar por qué alguien decide continuar en una relación en crisis. No obstante, no encuentra la misma justificación para aquellos que optan por involucrarse con personas comprometidas. "Puedo entender, con mucho esfuerzo, que Maju, por sus hijos, y Silvia, por el embarazo, pero ¿qué hacen ahí las otras dos señoras?" cuestionó.

Para Cabrejos, estas situaciones suelen necesitar un análisis emocional más profundo. Considera que las mencionadas deberían buscar intervención profesional para entender sus decisiones. Al explicar su postura, mencionó una obra que trata este tema: "Hay un libro titulado ‘Hambre de hombre’ que creo que aborda este asunto".

Cabrejos aclara que el concepto no debe ser tomado literalmente. Explica que el libro usa un título provocador para discutir heridas emocionales originadas en la infancia que pueden afectar las relaciones adultas: "Este libro explora las cuatro heridas humanas esenciales: el rechazo, el abandono, la traición y la injusticia, formándose generalmente en la niñez a menudo por el padre".

La terapeuta señala que muchas de estas heridas pueden quedar sin resolver durante años. Enfatiza la importancia de la crianza responsable y el tratamiento terapéutico para identificar patrones repetitivos en la vida adulta. Asimismo, comenta que los triángulos amorosos suelen finalizar cuando alguien dentro de la relación decide cortar. A menudo, es la persona con menos responsabilidades quien se distancia.