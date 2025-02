Luego de ello, la modelo ingresó al set con un hermoso vestido beige de estilo asimétrico que la hizo deslumbrar en la pantalla y dio sus primeras palabras donde expresó su compromiso de absorber todo el conocimiento de sus compañeros para dar lo mejor de ella en la conducción, ya que no tiene mucha experiencia.

"Los he estado escuchando detrás de escena. Con ustedes voy a aprender porque he venido a aprender, me siento muy feliz, fuera de bromas estoy bastante entusiasmada, es una oportunidad que siempre la esperé, conduciendo un programa en casa, en América Televisión", dijo.