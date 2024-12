Luego de una serie de denuncias y procesos legales, Guty Carrera no dudó en desearle lo mejor a su expareja, Alejandra Baigorria , quien el próximo año dará el gran paso y se casará con Said Palao . El chico reality recordó que el matrimonio siempre ha sido uno de los sueños más importantes para la empresaria de Gamarra, destacando su felicidad por este nuevo capítulo en su vida.

En Café con la Chevez de Trome, Guty Carrera reconoció que fue él quien se acercó primero a Alejandra, pero aclaró que lo hizo únicamente para expresarle sus condolencias por el fallecimiento de su abuela, asegurando que no hubo ninguna otra intención detrás de su mensaje.

“¡Felicidades! Que se casen todos, que tengan hijo s, la verdad yo estoy en otra cosa (¿Irías a su boda si te invita?) No creo , yo voy a estar en otra cosa, siempre tengo algo que hacer ”, manifestó en Todo se Filtra. “Qué te puedo decir... ustedes la conocen más, yo no vivo aquí hace muchos años y a ella la conocí solo 6 meses ”, expresó.

“Yo le escribo en el año 2015 por el fallecimiento de su abuela (...) Yo decido escribirle pero sin ningún tipo de intención, le escribo porque de verdad me nació, ella trabajaba en Combate, yo estaba en EEG, éramos competencia... le escribo y ella me responde y me dice ‘qué amable eres, gracias por identificarte con mi situación’, punto, ahí terminó”, agregó.