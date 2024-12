Ethel Pozo no pudo evitar llorar de la alegría que le produce ver a su hija culminar sus estudios en la secundaria. La presentadora de ‘América Hoy’ compartió en su cuenta oficial de Instagram un video junto a su hija Doménica, de 16 años, luciendo su toga y birrete.

“Hoy no lo puedo evitar, mi bebé se gradúa. Llegó el gran día, Dome. Mamá orgullosa, no lo puedo creer”, escribió en su mensaje acompañando el tierno video donde se luce junto a su hija, quien la mira emocionada por este momento.

“¿Cómo crees que te sentirías si tus hijas a los 18, 21 años deciden independizarse o vivir solas?”, le preguntaron a la presentadora. “¡Las voy a apoyar! Yo a los 17 años me fui a San Francisco a estudiar mi carrera, no tuve una buena experiencia y me regresé para hacer la carrera universitaria en Lima. Pero siempre tuve el apoyo de mi madre”, explicó.