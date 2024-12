¡Pareja de valores! Pamela Franco y Christian Cueva aseguran que no perdonarían una infidelidad

Desde los primeros rumores sobre su romance hasta la oficialización de su relación el pasado 1 de noviembre , Pamela Franco y Christian Cueva no han dejado de ser el centro de atención. La pareja, bautizada como la ‘pareja del momento’ , ha acaparado titulares no solo por su historia de amor, sino también por la controversia que los rodea.

“Ya pasaríamos a otras ligas”, sentenció Pamela, haciendo referencia a que no toleraría una situación similar a lo vivido en su pasada relación con Christian Domínguez. Por su parte, Cueva, conocido por los escándalos relacionados con su aún esposa, Pamela López, fue menos categórico:

“Son cosas que se discuten muy internamente, si es que ocurre algo en la vida”, comentó, dejando entrever que no todo sería blanco o negro.

La pareja también se presentó en el programa ‘Ke Rica Mañana’ , donde, entre bromas y confidencias, dejaron ver el lado más relajado y cómplice de su relación. Mientras promocionaban su tema conjunto, ‘El Cervecero’ , Franco y Cueva no dudaron en halagar las habilidades del otro:

“Yo no soy cantante, pero acompaño a Pamela en todo lo que hace”, comentó el futbolista. Franco no tardó en responder con una sonrisa: “Él anima a todos, hace su chamba… y me recontra anima también”, generando las carcajadas del equipo del programa.