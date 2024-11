Cassandra enfrenta delicada situación en medio de escándalo entre Deyvis y Andrea San Martín

La empresaria Cassandra Sánchez de Lamadrid atraviesa un difícil momento de salud y no dudó en compartirlo con sus seguidores, revelando que tuvo que acudir al médico. Lo curioso es que este malestar ocurre justo después de que la influencer Andrea San Martín comenzara a poner en tela de juicio la imagen de su esposo, Deyvis Orosco .

"Debo admitir que ayer me quedé dormida y no pude terminar de subir todos los vídeos y fotitos de ayer. Aparte ahorita tengo cita médica para ver un tema que me ha salido, creo que es por estrés en la cabeza. Ya les contaré", se lee en la publicación que subió Cassandra Sánchez en sus historias de Instagram.