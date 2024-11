La esfera virtual se encuentra dividida luego de lo que generó la publicación de Said Palao; sin embargo, él no fue el único, pues el influencer Ric La Torre también metió su cuchara y lanzó una serie de preguntas.

Said Palao, compañero cercano de Hugo García, compartió una historia en su cuenta de Instagram que, aunque fugaz, no pasó desapercibida. En el clip se observa a Hugo saliendo de un camerino, acompañado por Said y aparentemente Piero Arenas. No obstante, lo que más llamó la atención fue un comentario que se escucha en el fondo: "Todos vuelven… ¡con Mafer!".