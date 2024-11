Madre de Patricio Parodi revela su trato con Luciana tras su romance con Juan Morelli

Luciana Fuster ha vuelto al centro de la atención pública tras iniciar un romance con el compositor Juan Morelli , apenas cuatro meses después de su ruptura con Patricio Parodi . La situación ha generado polémica, no solo por las indirectas lanzadas por Paula Macher, exprometida del músico, sino también porque la peruana y su nuevo amor comenzaron a interactuar en redes sociales tan solo un mes después de su separación del 'Pato'.

Por ello, la madre del guerrero también se convirtió en el centro de atención, protagonizando titulares con sus polémicos mensajes tras revelarse el nuevo romance de su exnuera. "Nota rápida. Solo para recordarles que no se trata de una cara bonita, sino de alguien con una mente sana y con un buen corazón".

No obstante, este 16 de noviembre, Verónica Acosta dejó claro que el nuevo romance de 'Lu' no afectará la buena opinión que tiene de ella. En una reciente publicación de Luciana Fuster con imágenes de una sesión de fotos en los Latin Grammy, Acosta reaccionó con un 'me encanta' a las fotografías, donde la modelo luce un elegante vestido rojo con detalles andinos.