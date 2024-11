Este martes, Iván Paredes hizo pública una contundente declaración afirmando que no responderán a la carta notarial de Magaly porque, según él, no está debidamente fundamentada. El abogado explicó que en ningún momento se menciona explícitamente el nombre de la conductora de televisión. "En ninguna parte tú dices el nombre de Magaly Medina, no te has referido a ella", señaló Paredes, quien también argumentó que las afirmaciones en la carta eran solo conjeturas y no hechos concretos. "Luego habla de conjeturas, pero conjeturas no son afirmaciones", agregó, asegurando que el contenido de la carta no cumplía con los requisitos legales para proceder.