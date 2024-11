La noticia no tardó en aparecer en los principales medios nacionales y generó varias opiniones, incluyendo las de sus colegas del fútbol. Carlos Zambrano , quien ha compartido equipo con Cueva tanto en Alianza Lima como en la selección peruana, opinó sobre esta nueva faceta de ‘Aladino’.

En una reciente entrevista con Radio Nueva Q, ‘Cuevita’ le respondió a Zambrano. Aunque coincidió en que su prioridad debe ser el ‘deporte rey’, el volante creativo aclaró que no afecta su carrera, ya que solo canta en su tiempo libre.

“Particularmente entiendo mucho a mis compañeros, sobre todo Carlos es uno de mis amigos. Definitivamente en cosas que hemos conversado tiene razón, aún sigo vigente en el fútbol y mi vida es el fútbol. También saben y conocen que la música es una parte de mi vida, sobre todo la cumbia. Estos momentos que se están dando, los estoy dando en un espacio de mi vida, donde realmente no estoy haciendo daño a mi profesión, ni a nada, y si lo estoy haciendo es porque nació y fluyó”, comentó.

El exseleccionado nacional también dejó abierta la posibilidad de dedicarse a la música tras su retiro. Sin embargo, por ahora, continuará enfocado en su carrera deportiva. “Si termino el fútbol y me quiero lanzar como cantante, me preparo, o cualquier otra cosa, son cosas muy personales. Pero, por el momento no, tranquilo ‘Zambranito’, él sabe que lo quiero mucho, mi vida es el fútbol”.