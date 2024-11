En el análisis, Paredes revisó el contenido de la carta y afirmó que los argumentos presentados no cumplían con los requisitos para sostener una acusación de difamación. Según él, para que una carta notarial sea válida en este contexto, las declaraciones deben ser directas y explícitas, no meras insinuaciones o comentarios vagos.

Paredes indicó que los comentarios de Peluchín no incluían el nombre de Medina ni afirmaciones específicas que justificaran la acción legal. “Para enviar una carta notarial tiene que ser sobre afirmaciones directas, no algo indirecto, no una insinuación; si es así, es una pérdida de tiempo”, dijo el abogado, aclarando que las declaraciones de González eran generales y no mencionaban a la periodista de manera directa.