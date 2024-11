El futbolista peruano Christian Cueva oficializó su romance con Pamela Franco, y la noticia no ha dejado de generar controversia en el mundo del entretenimiento. Entre las figuras que han expresado su opinión sobre esta relación se encuentra Karen Dejo, quien mostró su desacuerdo con la pareja, cuestionando el impacto que esta situación puede tener en la vida personal de Cueva y, en particular, en sus hijos.

Karen Dejo expresó su desacuerdo con la relación de Christian Cueva y Pamela Franco

Karen Dejo, conocida por ser una figura del espectáculo peruano, lamentó que los hijos de Christian Cueva puedan verse psicológicamente afectados por la reciente relación de su padre.

Según Dejo, es importante considerar el bienestar emocional de los niños cuando se presentan situaciones que pueden resultar escandalosas en el ámbito público. La presentadora ha recalcado la importancia de preservar la tranquilidad de los menores y el posible efecto de esta relación en sus vidas.

"Eso me pareció una jalada de pelos única. Porque ya todos saben su historia. Va a ser muy comentada. A mí me cabe la duda que, si yo soy mujer de alguien, y una persona intuye que me está sacando la vuelta con alguien, todos los medios comentan que hubo un desliz y pasado el tiempo y oficializas. ¿Desde cuando te han estado poniendo los cuernos?", subrayó.

Para Dejo, el inicio de este romance es cuestionable, dado el contexto mediático que rodea a ambos personajes. La integrante de Esto es Guerra opina que Cueva y Franco deberían ser más cuidadosos con la exposición de su relación, ya que los rumores y las críticas pueden repercutir en la estabilidad emocional de las personas cercanas a ellos, especialmente sus familiares.

Karen Dejo lamenta que familia de Christian Cueva pueda verse afectada

"Es la vida de cada uno, pero el tema es muy vox populi. Si tu quieres eso pase por agua fría y que te dejen tranquila, pues lo mantienes en reserva. No lo pones en el telón del escenario principal para que todos lo vean. Ahora, si eso quieren, lo están consiguiendo", expresó.

"No cabe duda. Ellos están haciendo un videoclip, él es deportista y al subir a la palestra y escenario, no te quejes porque todo el mundo va a hablar de ti. No lo conozco, no me interesa su vida ni tampoco conozco a Pamela, solo le digo hola y chau. Pero bueno, ustedes se ponen en el escenario y vemos quienes la aplauden y quienes la rechazan", agregó.