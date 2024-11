Durante la entrevista, Rodríguez enfatizó que no ha retomado su relación sentimental con el cantante, a pesar de que en el pasado le brindó varias oportunidades para cambiar su comportamiento violento y sus problemas de alcoholismo. “Él me buscaba, decía que iba a cambiar, hemos llevado terapia psicológica, el doctor ha ido a la casa. Él tomaba demasiado, él tenía todas las esperanzas de recuperar su imagen”, reveló a Magaly. Sin embargo, la violencia en la relación comenzó a manifestarse cuando Kelvin la presentó a su familia. “En marzo me golpeó delante de todos, me pidieron que me vaya”, relató, visiblemente afectada.