“Te recontra parcho. ¿En dónde te encuentro? El mundo da vueltas. Ahora, amenázame con que me vas a mandar gente. Soy recontra valiente, ¿qué va a pasar?”, se le escucha decir al hombre, quien parecía estar convencido de que Robotín lo había estado molestando previamente en redes sociales. A pesar de la provocación, Castillo intentó mantener la calma y evitar una confrontación física, respondiendo: “Ahorita no, manito, estoy trabajando. Apunta mi número, ni siquiera me acuerdo de lo que hablé”.

La reacción del público no se hizo esperar. Al ver el hostigamiento que sufría el comediante, varias personas comenzaron a grabar la escena con sus teléfonos y a expresar su apoyo hacia Robotín. La presión de los asistentes, quienes repudiaron el comportamiento del agresor, obligó al hombre a retirarse del lugar, no sin antes advertir: “Ustedes no saben el contexto, no se metan. Me ha amenazado de muerte. Te voy a meter un cachetadón” y “Te voy a volver a ver”, mientras abandonaba el sitio.