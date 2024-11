"Hoy es el último día que se queda la ropa acá porque mañana ya voy a empezar a empaquetar... ¿Por qué tengo tanta ropa? Que te puedo decir, debo tener mis TOC, pero justamente por eso solo voy a comprar cuando tenga algo, me compraré para eso solamente, ya no voy a comprar ni acumular, por eso, vamos a hacer un cambio para todo", empezó diciendo.

"No es por nada, pero la ropa está nueva, casi nueva, nada usadísimo. Y porque cuando algo me gusta, no vale burlarse, está con huequito, pero lo amo tanto que me da pena. Yo sé, van a decir: 'Tula teniendo tanta ropa'... pero yo soy así chica, no me critiquen", añadió.