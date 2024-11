Las duras confesiones de Samahara ocurrieron cuando la presentadora le preguntó sobre su comentario en el reality de Magaly Medina al revelar que Abel no les pasó pensión a ella y a su hermana Melissa Lobatón. “ Mi papá no fue un papá económico ni presente en nuestros años de crecimiento ”, comentó la exchica reality al respecto.

Fue recién cuando esta tenía 16 años que comenzó a acercarse a su padre y empezar a construir una relación con él, aunque resaltó que su madre fue quien siempre se ocupó de ellas en absolutamente todo. Su distanciamiento con el exjugador de fútbol ha sido motivo para que ella no lo pueda ver como un papá.

“ Cuando tuve 16, 17 me acerqué mucho más a él, mi papá es una persona distante, yo no lo veo como un papá, sino lo veo como un amigo, tengo bastante comunicación con él como amigo siempre. Mi mamá fue la que nos sacó adelante ”, contó la influencer sobre esta relación con su progenitor.

La exintegrante de 'Combate' negó que le moleste ser llamada la hija de Melissa Klug, pues es algo que nunca nadie le podrá quitar. "Siempre voy a ser: 'Samahara la hija de Melissa Klug' porque es mi mamá y ella también es una persona mediática y eso no me molesta", sentenció.

Samahara Lobatón despejó las dudas de cómo está su relación con la empresaria chalaca, afirmando que todo está bien entre ellas y que se disculpó por todos los comentarios y actitudes que en algún momento la hicieron molestar: "Bien, ya está por nacer Cayetana y mi mamá tiene que llevar su embarazo tranquilo (...) Sí he cometido errores y ya lo hemos aclarado en cuatro paredes. Cuando he tenido que pedir perdón, lo he hecho", añadió.