Murió la hija de Paquita la del Barrio a los 48 años, a un año del fallecimiento de la cantante

Martha Elena Martínez Viveros, hija de la cantante Paquita la del Barrio , murió en Veracruz y la noticia fue confirmada por autoridades municipales.

Martha Elena Martínez Viveros, hija de Paquita la del Barrio, falleció a los 48 años, poco más de un año después de la partida de la reconocida cantante mexicana. El deceso fue informado este miércoles por autoridades municipales de Alto Lucero, Veracruz, quienes expresaron sus condolencias a los familiares de la fallecida. La noticia vuelve a enlutar a la familia de la intérprete de ‘Rata de dos patas’, quien murió en febrero de 2025. Martha Elena mantuvo durante gran parte de su vida un perfil alejado de la exposición pública, aunque estuvo cerca de su madre en distintos momentos de su trayectoria.

Confirman fallecimiento de la hija de Paquita la del Barrio

El Gobierno Municipal de Alto Lucero comunicó públicamente el fallecimiento de Martha Elena Martínez Viveros mediante sus redes sociales. La institución difundió un mensaje de pesar dirigido a sus familiares y allegados, además de compartir una esquela en la que hizo referencia a su vínculo con Francisca Viveros Barradas, nombre verdadero de Paquita la del Barrio.

“Nos solidarizamos con su familia en estos momentos de dolor, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, se lee en el comunicado.

Fallece la hija de Paquita la del Barrio

¿Quién era Martha Elena Martínez Viveros, hija de Paquita la del Barrio?

La muerte de Martha Elena se produjo aproximadamente tres meses después de que Kelly Ariadna, nieta de Paquita la del Barrio, fuera localizada tras haber sido reportada como desaparecida en junio de este año en San Miguel de Allende.

Martha Elena tenía un vínculo particular con Paquita la del Barrio, pues además de ser su hija adoptiva, era su sobrina biológica. Su relación con la cantante comenzó cuando apenas era una bebé y la intérprete decidió hacerse responsable de su crianza.

La historia se remonta a 1979, cuando Paquita volvió a Veracruz, su lugar de origen, y encontró a Martha Elena, quien era hija de uno de sus hermanos, atravesando problemas de salud. La pequeña tenía aproximadamente cinco meses de nacida, por lo que la cantante solicitó a sus padres biológicos autorización para llevarla consigo y hacerse cargo de sus cuidados.

Con el permiso correspondiente, Paquita y quien entonces era su esposo, Alfonso Martínez, inscribieron a la menor con sus apellidos y la incorporaron a su familia como hija. De esta manera, Martha Elena conservó tanto el lazo de parentesco como la conexión sanguínea con la intérprete.

A diferencia de su madre, quien desarrolló una extensa carrera en la música y se convirtió en una figura ampliamente reconocida, Martha Elena optó por una vida mucho más reservada. Residía en Xalapa, Veracruz, y tuvo tres hijos: Aldo, Martha Gabriela y Maricarmen.