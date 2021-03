Karen Dejo llega esta semana a Puerto Rico para ser parte de EEG Boricua

La modelo y bailarina Karen Dejo reveló que se siente lista para demostrar toda su fuerza física en la versión de Esto es Guerra Puerto Rico, franquicia de EEG Perú.

La chica reality viajará esta semana al mencionado país y estará durante un mes.

“Voy a grabar unos videos de intriga, ya se van a enterar para qué es precisamente y que las cosas buenas vengan a ustedes. Estamos planeando cosas con mucha fe, hay que aprender novedades”, mencionó.

Dejo también detalló que tendrá que retomar su espacio musical.

“Como me voy de viaje un mes tengo que retomar lo del Top de Karen (espacio musical), pero va a estar descontinuado, pues solo estuve haciendo promociones todo el día y haciendo fotos. Y lo otro, ya lo sabrás, no puedo decir más.”, reveló al diario El Popular.

Por otro lado, Karen Dejo también habló sobre el asalto que pasó hace algunas semanas.

“Sabes que en el Perú no existe eso, por las puras pones la denuncia policial, porque se queda como un saludo a la bandera. Quedó registrado y nada más, igual no me van a devolver el celular.”, dijo acerca del delincuente que la asaltó.

Karen Dejo será una de las chicas relity que representará al Perú en EEG Puerto Rico. ¡Mucha suerte Karen!