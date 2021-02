Laura Spoya menciona que pasa por complicado momento por la ansiedad

La exMiss Perú Laura Spoya reveló a sus fanáticos y fanáticas que está pasando por un mal momento por la ansiedad y depresión que tiene, que ha ido empeorando por la pandemia de la Covid-19.

Laura confesó en su cuenta de Instagram que por su falta de sueño y ansiedad se automedicó. Con esta medicina pudo volver a dormir, pero poco a poco fue perdiendo las ganas de trabajar, ya su nivel de creatividad iba bajando, lo que la preocupó.

Pero al dejar las pastillas, se dio con la sorpresa que, sin ellas, no podía dormir. Por esta razón, le pidió a sus seguidores, no automedicarse, peor aún si son pacientes que sufren de ansiedad y depresión.

“Creo que es importante poder desahogarse… Soy una persona que siempre ha sufrido de ansiedad y de mis liberaciones más grandes siempre ha sido mantenerme ocupada haciendo miles de cosas para despejarme un poco. Y durante la pandemia la ansiedad subió el triple sobre todo en las noches”, mencionó Laura Spoya.

“Comencé a tener problemas para dormir… Así que decidí automedicarme, los que me están viendo nunca lo hagan porque es terrible si no te recetó tu médico. Comencé a tomar una pastilla para dormir que se llama Zolpidem, son pastillas altamente adictivas y que generan depresión. Yo no leí los efectos secundarios… Tengo muchos meses tomándolo y tratando de dejar de tomarlas”, añadió la exMiss Perú.