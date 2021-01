Laura Spoya celebró el cumpleaños de su hija con una hermosa decoración

Laura Spoya contenta compartió en Instagram, algunos detalles inéditos de la hermosa fiesta íntima que organizó a su pequeña Emilia por sus dos añitos.

Laura Spoya en Instagram mostró el tierno cumpleaños de su hija

La modelo peruana fiel a su estilo, organizó una tierna celebración a su menor con la temática de Minnie Mouse.

Las imágenes que hizo público en su red social, enterneció a todos sus seguidores al ver a su hija disfrazada como el dibujo animado de Disney.

La reunión familiar se habría dado en uno de los inmuebles de su esposo, quién cuenta con una vista al mar y piscina.

“Feliz cumpleaños #2 mi princesa. No puedo creer lo rápido qué pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando más o menos a esta hora me dijeron que tenía que nacer hoy mismo por la preeclampsia, y estaba nerviosísima porque aún no me había preparado del todo psicológicamente”, comentó emocionada Spoya.

“Eres una niña con una personalidad única y un corazón enorme. La más cariñosa y buena. Tus papás te aman con locura. 2 añitos parece poco pero es wow con todo lo que se vive a diario. Este año tocó hacer festejo pandémico con solo gente muy cercana, pero suficientes para que lo hayas disfrutado de principio a fin”, finalizó.

Por su parte, el esposo de la influencer también conmovió con su mensaje dedicado a su primogénita. "Feliz cumpleaños a mi princesa Emilia !!!! 2 años. Wow ! Ayer me di cuenta lo alta q es Emilia cuando estaba con sus amigos. No lo podía creer. Obvio será más alta q yo jajajajaja. Que amor tan grande siente uno con sus bebés!!! Te amo mi vida por hacer una bebé tan bonita".

La ex Miss Perú también preparó la torta de cumpleaños de su niña con sus propias manos.

¿Quién es Laura Spoya?

Laura Spoya fue Miss Perú en el año 2015 y después empezó con su carrera de influencer. Hasta el momento es una de las peruanas con más seguidores en Instagram y Facebook en el estilo de videos que hace.

Incluso hace poco regresó a nuestro país para presentar su show “Laura Spoya: el regreso”. La joven narró un poco su vida como madre.