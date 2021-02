Vernis Hernández bajó 21 kilos tras hacerse manga gástrica y contraer COVID-19

La cantante Vernis Hernández se mostró muy preocupada al comentar su situación tras hacerse la manga gástrica. La cubana cuenta que bajó 21 kilos en menos de 3 meses cuando debería haber bajado en 6 meses. Cabe indicar que la artista cayó enferma por coronavirus, por lo que su salud de complicó.

Hoy en día, la cantante se muestra muy delgada, hecho que remediará con otra operación.

"He perdido 21 kilos, ya llegué a mi peso ideal, pero bajé más rápido de lo que debía por el Covid y ahora tengo que hacerme una endoscopía de corrección", señaló la cantante al diario Trome.

Consultada si le pasó lo mismo que Michelle Soifer, quien adelgazó de manera extrema al opoerarse, Vernis indicó: "No, a ella se le volteó el estómago y no podía ingerir alimentos".

"En mi caso es que bajé muy rápido de peso, lo que tenía que perder en seis meses lo hice en tres. La idea con esta endoscopía de corrección es agrandar un poco el estómago para que ingrese más alimento y así ya no perder más peso. Es una cuestión de salud", acotó Hernánddez.

Asimismo, señaló que está que enfrenta las secuelas de la COVID-19, pues hasta ahora no puede cantar.

“Esta enfermedad te deja muchas secuelas y sigo luchando para recuperarme y volver a cantar. Por ahora no lo puedo hacer porque me agito mucho, no puedo sostener el aire, me da mareos”, explicó.