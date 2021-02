Daniella Álvarez da lección a sus médicos: "Contra todo pronóstico pude trotar"

La exMiss Colombia, Daniella Álvarez, dio ejemplo de perseverancia a través de su cuenta de Instagram. La joven, quien sufrió la amputación de su pierna izquierda, sorprendió al publicar un video donde se le ve trotando.

Álvarez explica que se siente orgullosa, pues los médicos le dijeron que no volvería a trotar, pues su pie derecho había quedado muy dañado de la isquemia que sufrió en el 2020.

"Contra todo pronóstico pude trotar! Mis fisios y técnicos de prótesis nunca me dijeron que no lo lograría, pero tampoco me dieron esperanzas porque no sabían cómo se comportaría mi pie derecho pues no ayudaría en mi propulsión”, contó Daniella Álvarez.

La reina de belleza jamás perdió la esperanza, y cuando lo logró no dudó en expresar su emoción a sus miles de seguidores, quienes la ven como ejemplo de lucha.

“Yo nunca lo dudé, en mi cabeza solo existe el YO PUEDO. Cuando me solté de la mano de mi fisio y me vi trotando sola, lloraba por dentro de emoción. Ha sido igual todas las veces que he logrado algo por primera vez OTRA VEZ, demostrándome a mi misma que todo es posible a pesar del grado de dificultad”, indicó en su cuenta de Instagram.

Daniella Álvarez cuenta cómo logró trotar

“Fueron 4 clases para llegar a esto y sinceramente creo que alcanzo a trotar 30 metros y debo parar a respirar, a descansar el muñón y la cadera que no están adaptados todavía al #blade. Antes me decían: “Dani mañana hagamos 21 kilómetros” y sin entrenar me corrí así el Ironman 70.3 en Cartagena. Mientras trotaba pensaba en esto y en vez de ponerme triste sonreí llena de gratitud por este segundo chance de la vida”, acotó la joven.

Daniella Álvarez nunca duda en agradecer a Dios por permitirle tener vida. Además del equipo que la acompaña en las terapias.

“Gracias a Dios por la fuerza que me da cada día y a aquellas personas que confían en mi y que me impulsan a lograrlo todo más rápido”, remarcó.