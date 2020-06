ExMiss Colombia compartió sus primeros pasos tras perder parte de pierna izquierda | VIDEO

El pasado 14 de junio la exMiss Colombia Daniella Álvarez, contó a sus miles de seguidores de Instagram que le realizarían una operación a fin de que le amputaran su pie izquierdo por una isquemia.

Bueno ya han pasado más o menos 12 días desde la cirugía, la modelo reapareció en sus redes sociales para compartir con sus fans su proceso de recuperación, así como está acostumbrando a usar su prótesis para poder caminar.

“Nunca me conformaré hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Hace doce días me operaron por última vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. Aquí voy llena de fuerza y sueños”, escribió Álvarez junto al video que hasta el momento cuenta con casi dos millones de reproducciones.

En el video se la puede escuchar explicar que por la isquemia su pie derecho quedó sin sensibilidad y aún no tiene movimiento. Por ello, para poder movilizarse necesita la asistencia de una prótesis que se ajusta a su pierna y con una zapatilla alta.

En las imágenes se la puede ver dando sus primeros pasos por la clínica, apoyada de un caminador y en todo momento acompañada del personal médico.

La publicación recibió varios comentarios tanto de sus seguidores como de diversos artistas internacionales que no dudaron en escribirle mensajes de aliento y aplaudir su fortaleza para seguir ante este episodio de vida que le tocó vivir.

“Tú eres maravillosa Daniela. Cuánto de admiramos”, “Gracias por inspirarnos y motivarnos a seguir adelante ¡ADMIRACIÓN TOTAL!”, “Creer que todo tiene solución no es optimismos es talento”, “Eres grande, nos inspiras a todos”, “Eres inmensamente brillante”, son solo algunos de los mensajes que leen en los comentarios.