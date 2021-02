Yahaira protagoniza curioso momento tras cantar con el micro desconectado en su video

Yahaira Plasencia en las redes sociales se volvió viral tras percatado diversos usuarios, que la joven cantó en su último videoclip 'Triste realidad', con el micro desconectado.

A través de la cuenta Instarándula del periodista Samuel Suárez, cibernautas comenzaron a exponer su molestia por darse cuenta que la intérprete los habría "engañado" con este detalle.

“Yahaira sacó su canción con un micrófono desconectado”, escribió un usuario.

El comunicador al recibir diversos comentarios sobre el vídeo, comentó que se notaba un cable pegado al micro.

Sin embargo, minutos después Samuel Suárez publicó una grabación de un seguidor que tenía el mismo modelo de micrófono de la cantante, dejando en claro que la artista sí tenía el micro desconectado.

"Instachismosa tiene el mismo micro que la Yaha y nos demuestra que no hay lugar para más conexiones. No hay conexiones por otro lado. Ahí se ve un cable entonces, que no sabemos a dónde va conectado y (en otra imagen) el micro negro pegado con una cinta aislante negra”, agregó.

Yahaira Plasencia y la sobrina de Jefferson Farfán se lucen juntas

La intérprete sorprendió a sus seguidores al aparecer divirtiéndose con Ximena Peralta, sobrina de Jefferson Farfán, en una transmisión en vivo.

En la grabación se las pudo ver juntas y disfrutando de una salsa, mientras se dirigían hacia Pachacamac, a su centro de labor.