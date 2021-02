Melissa Paredes apenada por pérdida: “Partiste y es difícil de creer”

La modelo Melissa Paredes mencionó que después de varios días de pelear contra la covid-19, su tía falleció por complicaciones de la enfermedad.

A través de su cuenta de Instagram, la artista demostró la pena que siente por la partida de su tía el último domingo 14 de febrero. La actriz mencionó que su familiar había mejorado en los últimos días, pero desafortunadamente falleció.

“Me dijeron que partiste hace una hora y es tan difícil de creer. Hace unos días había mejoría, pero con este virus desgraciado no se sabe”, dijo Melissa Paredes.

Melissa expresó que se siente muy triste por no haberse despedido de su tía, ni acompañar a sus primos en este difícil momento.

“Es tan triste no poder acompañar tu cuerpo, no poder acompañar a tus hijos, no poder estar ahí para decirte adiós como te mereces. Te quiero tía! Te mando un beso al cielo! Aunque aún no lo pueda creer sé que estás al lado de Dios. Sé que estás en paz. Estoy sin palabras. Dios nos dé consuelo a toda la familia, sobre todo a tus hijos, nieto y hermanos”, se puede leer en la foto que compartió Melissa Paredes.

Lamentablemente estamos pasando muy una segunda ola muy peligrosa de la covid-19. Recuerda Wapa que, si no tienes la necesidad de salir, no lo hagas. ¡Y siempre lávate las manos constantemente, ponte mascarilla y no dejes de mantener tu distancia social!

Recordemos que hace algunos días, la artista habló del precio del oxígeno y que un familiar lo necesitaba.