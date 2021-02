Christian Domínguez ansioso por la llegada de Cataleya: “Nos encantaría que tenga un hermanito”

Christian Domínguez se muestra nervioso y con ansias por conocer a su hija María Cataleya, quien está a días de nacer. como se sabe, la bebé es producto de la relación que tiene con Pamela Franco, a quien calificó como una ‘mujer extraordinaria y fuera de serie’.

El cumbiambero reveló a un medio local que está contando los días para la llegada de la bebé y que desea con todo su corazón tenerla en sus brazos. “Súper nervioso, estamos a la espera, muy emocionados, contentos y ansiosos de tener a nuestra hija en brazos. Pamela será una súper mamá, es súper dedicada desde la barriga, está pendiente de sus ejercicios, de alimentarse bien, es súper cariñosa, protectora, una mujer increíble y fuera de serie. Ando babeando por mi mujer y voy a tratar de ser un mejor papá cada vez más”, declaró al Trome.

Christian Domínguez aún no quiere cerrar la ‘fábrica’

Si bien, para Christian Domínguez vendría ser su tercer hijo, comentó que le gustaría que María Cataleya tenga un hermanito, todo dependerá de como vayan las cosas y de su pareja.

“Si todo vuelve a la normalidad, de todas maneras, queremos que nuestra hija tenga un hermano y ahí sí no tener más familia”, expresó el cantante.

Por otro lado, el artista habló de sus múltiples oficios, ya que por la pandemia ha demostrado ser todo un ‘mil oficios’

“La responsabilidad es todo lo que nos mueve, tengo que cumplir como padre, hijo y padre del hogar. No he podido quedarme de brazos cruzados sabiendo que nuestro rubro (música) va ser el último en volver a la normalidad. Me ha tocado vender productos de bioseguridad, atunes, mi negocio de chifas ‘Tusan Wok’ y ahora acabo de grabar el videoclip ‘Veranito Icax’, tema que pretende llevar un mensaje de fuerza y solidaridad para los emprendedores”, indicó Domínguez.

Además, manifestó que, si bien, ha sido complicado, estresante, tedioso y doloroso tener que moverme en rubros que anteriormente no lo hacía, pero está enfocado en trabajar día a día y superar el mal tiempo que la pandemia ha traído.