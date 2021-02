Pedro Suárez-Vértiz recordó lo que sintió al conocer su diagnóstico de parálisis bulbar

El cantante Pedro Suárez-Vértiz está de cumpleaños, sopla 52 velitas y, además, cumple 10 años del diagnóstico que le transformó la vida, la parálisis bulbar enfermedad que lo aqueja.

El artista nacional usó sus redes sociales para revelar que lejos de sentirse abatido agradece a sus leales seguidores estar a su lado.

“Hoy cumplo 52 años. Hoy es 13 de febrero, y en este mes también cumple 10 años mi diagnóstico de Parálisis Bulbar (un tipo de esclerosis que no empieza por las extremidades sino por el habla). Los doctores dicen que la tengo desde antes que me la diagnostiquen. Claro, porque recién cuando los síntomas se empezaron a notar, es que recurrí a ellos. Hasta que después de 2 años de indagaciones, me dieron la noticia”, se puede leer al inicio del texto que publicó en Facebook.

De acuerdo, al intérprete de “Me elevé”, ya han pasado 10 años desde que se hallaba en el sur, en la playa, junto a su esposa antes de regresar a Lima y visitar al neurólogo, quien le tenía una triste noticia.

“Llegamos a la clínica, y ese día de febrero cambió para todos los de mi mundo, nuestras vidas. La de mi esposa, mis hijos, mis amigos e incluso la de ustedes, porque tuvieron que adaptarse a este destino tan distinto a lo que todos imaginábamos”, describió el artista nacional también en su cuenta de Instagram.

Pedro Suárez Vértiz muy agradece a sus fans por apoyarlo todo el tiempo

Tras hacer una catarsis, el cantante y compositor llenó de halagos a sus muchos seguidores por sus mensajes de aliento y el apoyo que ha recibido de su parte.

“Felizmente mi música sigue sonando, la siguen cantando y bailando y como ven, siempre me sigo inventando cosas que hacer junto a mi fiel manager y amigo, Robelo Calderón. Porque para mí y mi familia, la vida ha dado un gran giro. Pero la vida sigue y siento que lo debo aprovechar cada día. Porque cada nuevo amanecer es un milagro para mí”, precisó.

“Hoy cumplo 52 años y sé que muchos me quieren saludar y agradecer, pero esta vez yo quiero agradecerles a ustedes por ser la mejor motivación, que alguien con mi condición puede tener, para no abandonarse”, finalizó.