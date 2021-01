Jossmery Toledo y Jhon Kelvin son captados en fiesta pese a la segunda ola del COVID

En medio de la crisis sanitaria que vive el país por la segunda ola del coronavirus, el programa de Magaly Medina evidenció al cantante Jhon Kelvin y a la expolicía Jossmery Toledo, en una fiesta en plena pandemia.

Las figuras públicas luego de haberse divertido en Cieguilla, causaron indignación en las redes sociales por su comportamiento.

En las imágenes se pudo ver a la joven bailando con un varón, sin respetar las medidas de prevención para evitar contraer el virus.

A su vez, la Policía Nacional llegó al inmueble en plena celebración con el fin de intervenir a los asistentes, quienes no respetaron las medidas de bioseguirdad, sin mascarilla y sin respetar la distancia social.

"Me has dicho que si yo he estado en la intervención y no he estado en la intervención. Cuando yo he llegado solo he compartido y he saludado a Ángela (cumpleañera)... habrá sido diez, quince minutos y de ahí yo me he retirado", enfatizó