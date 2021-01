Shirley Arica y Rodney Pío fuman la pipa de la paz por el bien de su hija

Rodney Pío, padre de la hija de Shirley Arica, se refirió en una entrevista a un medio local que está muy feliz porque ya puede ver a su menor hija, tras conversaciones con su expareja.

De acuerdo a Rodney está tratando de llevar la fiesta en paz y de llegar a un acuerdo con la modelo por el bien de su pequeña.

“Han sido varios meses sin ver a mi hija, pero gracias a Dios estamos llevando las cosas mejor (con Shirley) por el bien de la bebé. Soy el padre, ella vive con mi hija y agradezco el hecho de haberla podido ver”, contó al diario Trome.

Asimismo, indicó que junto a Shirley han tomado la decisión de dejar en estricto privado el tema legal que llevan ambos.

Cabe recordar, que Shirley Arica en su momento denunció al padre de su hija por violencia física y psicológica, además reveló un hecho poco común: Pío Dean le volvió a pedir matrimonio. Luego de presentarse al programa de Magaly Medina, la influencer confesó que, tras separarse, ellos habrían tenido algunos acercamientos en los últimos años, y que él confundió las cosas pues le pidió la mano cuando ella acabó su relación con Jean Deza.

“Él hace pocos meses me ha vuelto a pedir matrimonio con una sortija en la mano y yo le he dicho que no. Él sigue enamorado de mí y no me deja hacer mi vida y por eso viene y me insulta”, contó en aquella ocasión.