Andrea San Martín comparte feliz el resultado de su liposucción

Andrea San Martín feliz por cómo se siente luego de haberse sometido a un intervención estética, compartió a través de su cuenta de Instagram el resultado de su liposucción.

Cabe recordar que la joven comento: “Me he hecho lipomarcación en el abdomen, la espalda, brazos, porque tenía los rollitos al costado, que en mi familia son de herencia".

Andrea San Martín en Instagram compartió el resultado de su liposucción

“Me he quitado la faja porque me estoy yendo a mi terapia”, reveló la modelo, quien todavía tiene su cuerpo un poco hinchado.

“Pero aún así se ven los resultados”, manifestó la joven contenta por ver los resultados poco a poco. Además, Andrea enseñó cómo quedaron sus brazos, pues también le realizaron liposucción en esa zona.

“Mis brazos todavía están con moretones, pero han bajado”, agregó la exchica reality tras salir camino al consultorio.

De otro lado, Andrea San Martín explicó que llevará una vida más sana: “Liliana (cirujana) ya hizo su parte y de verdad me consta se sacó el ancho... ahora me toca a mí".

A su vez, la exintegrante de Esto es guerra, dio a conocer las recomendaciones que tiene que seguir para mantenerse en su peso por salud.

"Tomar mucha agua, cumplir con los masajes post-cirugía, alimentarme correctamente en un mes y medio entrenar y si no cumplo dudo que me quiera operar los senos el otro año. Me siento feliz”, acotó.

¿Qué es una lipomarcación?

De acuerdo a la página Face Clinic de España, la lipomarcación se trata de una liposucción superficial de la grasa subcutánea. Para esto se deben marcar las áreas que se desea liposuccionar con un rotulador, para seguir los límites para eliminar la grasa que procesa y de ese modo perfilar la musculatura.

“En el caso de las mujeres no se suele definir el six pack abdominal, pero si podemos marcar los límites verticales de estos, el de línea media por encima del ombligo y líneas laterales. En este procedimiento quitaremos la grasa selectivamente en la línea media, y de este modo aparecerá un hundimiento que definirá los vientres musculares abdominales”, se puede leer en la página.

¿Quién es Andrea San Martín?

Andrea San Martín es una exchica reality, modelo y empresaria peruana que se hizo conocida en el mundo del espectáculo por integrar programas de competencia como ‘Bienvenida la tarde’.

Actualmente San Martín se dedica al 100% a sus redes sociales, en donde comparte con sus seguidores y seguidoras los divertidos momentos que pasa junto a sus dos hijitas: Maïa Lara.