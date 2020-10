Yiddá Eslava da a conocer sus contracciones ante la pronta llegada de su bebé

La actriz Yidda Eslava le contó a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, que en unas horas podría nacer su bebé, al iniciar los dolores de las contracciones.

Yiddá Eslava en Instagram reveló emocionada la pronta llegada de su hija

La intérprete por medio de su red social, hizo público sus ansias de conocer a su pequeña, quien ya cumplió todas las semanas del período de gestación en la barriguita de su mamá.

"El doctor dijo que desde el 24 (de octubre), en cualquier momento podría nacer la bebé", expresó la joven.

Sin embargo, el dolor se ha vuelto más intenso. "Hace dos o tres días comenzaron las contracciones con dolores en la parte baja y más intenso".

En otra imagen que grabó, reafirmó la noticia: "Todavía no tengo contracciones muy seguidas, pero sí siento dolores en la parte de adelante y atrás".

"Primero decirle felicitaciones a los dos, a ti y a la bebé por aguantar hasta el 24", manifestó Julian Zucchi orgulloso por el desempeño de Yiddá durante su embarazo.

Yiddá Eslava se hace prueba Covid-19 antes que nazca su bebé

La influencer compartió con sus seguidores un video donde se hacía una prueba de descarte al coronavirus. Pues, este procedimiento se lo hacen a todas las mujeres embarazadas que van a dar a luz.

“Sabían que a todas las embarazadas cuando están a días de dar a luz le hacen la prueba del COVID... bueno a mí me tocó hacerme el hisopado. No voy a mentir, NO ES AGRADABLE”, indicó.