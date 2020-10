Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano contaron cómo la conquistó

Magaly Medina más enamorada que nunca, reveló detalles íntimos de cómo su esposo Alfredo Zambrano fue perseverante para conquistarla.

Pues, la conductora en ese momento no deseaba enamorarse, pero la sorprendió en Miami y llegó a cambiar el panorama de su vida sentimental.

¿Cómo enamoró Alfredo Zambrano a Magaly Medina?

En la segunda parte de cómo se enamoró la presentadora, confesó que al recibir un regalo del notario en Navidad, lo llamó para agradecerle, sin imaginar que de partir de ese momento él nunca más dejó de llamarla.

“En un momento enganchamos en la conversación. Es entretenido, divertido cuando habla, y me di cuenta que alistaba mi tacita de leche y estaba esperando que sonara el teléfono”, expresó la figura de ATV, ya que se acostumbró a escucharlo todas las noches.

Sin embargo, Medina se iría a pasar Año Nuevo con sus padres a Miami, pero no fue impedimento para que Zambrano aparezca unos días después.

“Me dijo que iba a venir a Miami y yo estaba en Miami. Yo me fui con mis papás a un crucero y me llamaba cuando desembarcábamos. No sé si estaba pegado al teléfono”, sostuvo.

Pese al interés de Zambrano, Magaly decidió ponerle una prueba de fuego, quiso que conozca a otra mujer: "Yo no quería iniciar una relación ni nada, entonces cuando fuimos a buscarlo, le puse a él con una chica atrás del carro y yo me fui delante con mi hermana".

"Después fuimos a comer y a tomar unos tragos. Ya al día siguiente, hubo su chape”, indicó Magaly entre risas. Por su parte, Alfredo Zambrano contó que en una de esas noches fueron a cenar y él quiso que se quede, pero no aceptó a al primera.

“En la noche fuimos a cenar y luego de eso, quise que te quedarás conmigo y me dijiste que no, me hiciste toda una escena. Me quedé solo, triste y abandonado en el hotel”.

Ante ello, la periodista agregó: “Mi hermana me dijo que le parecía un buen chico, que debería intentarlo y que si no pasaba nada, next. Lo encontré en la barra del hotel y su cara era todo, se le hizo la noche. El resto es historia”.