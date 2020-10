Ada Chura se reinventa por la COVID-19 y lanza programa radial

La cantante tacneña, Ada Chura Quispe contó a través de una entrevista radial que pronto estrenará su programa de radio “Ada y sus amigos”, el cual estará al aire desde este 15 de octubre a las 9:00 de la noche. El formato se podrá oír desde la página wed y Facebook de OpenRadio.

Como se recuerda, la cantante ganó un gran éxito a finales de los 90 e inicios del milenio. Fue unas de las artistas más reconocidas, es más la llamaron “la voz romántica de la tecnocumbia”. Temas como “Llorando tu partida”, “Te arrepentirás”, entre otros, fueron sus hits más sonados en la radio nacional.

Cabe resaltar, que Ada reveló en la entrevista de radio “Los estelares del sábado”, de conductora Jessica Flores, que ha cumplido con el aislamiento social por el coronavirus junto a su familia en Tacna, pero que extraña el contacto con el público.

Ada no deja que el coronavirus la derrote

Indicó que este periodo le ayudó a tener más presencia en las redes sociales. Aunque no se anima a organizar conciertos virtuales, si no está preparándose para regresar al trabajo.

“Me doy cuenta que hay mucha gente que me aprecia, me quiere, gracias a Dios. Amigos que me llaman y me preguntan cuándo haré un concierto, o dicen ‘Ada mándame un saludo, cuánto estás cobrando’. Eso nos da el aliento suficiente para volver”, señaló.

Momento en familia

Ada confesó que durante la cuarentena se dedicó a su familia, esposo e hijos, pero no niega que extraña los escenarios y viajar.

“Es difícil cantar sola ante una cámara porque no hay un contacto entre el público y tú. Yo soy mucho más de sensibilidad; las miradas, las sonrisas te motivan en el escenario. Pero creo que si uno se acostumbra puedes transmitir ante la cámara”, comentó con una amplia sonrisa, a puertas de su nuevo emprendimiento", precisó.

Las reinas de la tecnocumbia

Como primeras invitadas en su programa de radio, Ada Chura comentó que tendrá a sus compañeras Ruth Karina y Rossy War.