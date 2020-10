Angie Jibaja recordó acongojada a sus hijos: “Muero por abrazarlos y besarlos”

Angie Jibaja durante semana santa de este año fue víctima de un ataque a mano armada por parte de un adulto mayor que la dejó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en una clínica tras dispararle.

En medio de su estado de salud llegó a perder la custodia de sus hijos, el cuál, ha sido complicado no tenerlos mientras se recupera. Por ello, nostálgica compartió un emotivo vídeo en su cuenta de Instagram, al extrañarlos.

Angie Jibaja en Instagram dedicó emotivo mensaje a sus hijos

Los menores de la modelo se encuentran viviendo con Jean Paul Santa María, sin embargo, por momentos suele exponer en su red social sus sentimientos al no tenerlos cerca.

Por eso, en esta ocasión conmovió a sus seguidores al publicar una hermosa recopilación de fotografías donde se puede ver cómo disfrutaba sus pequeños Gianko y Gia de su compañía.

A su vez, la joven confesó en su plataforma digital que estrenó su casa nueva, mientras se encuentra realizando algunos emprendimientos durante la pandemia.

“Una cuarentena, un bache... Nunca reemplazara todos los momentos de felicidad a su lado hijos. Jehová es justo y la justicia existe en país", sostuvo.

Muero por abrazarlos, besarlos, apachurrarlos y compartir a lado de ustedes, lo que nos quede para siempre hasta el reino de Jehová aquí mismo en la tierra. Los amo mis amores. Que Dios bendiga a todas sus familias”, finalizó Jibaja.

Angie Jibaja revela que no dejan que sus hijos se comuniquen con ella

Durante una entrevista de Rodrigo González con la actriz, le preguntaron si creía que la esposa del padre de sus pequeños estaba desempeñando un buen rol de madre con ellos.

La intérprete manifestó que no sabía sobre el aporte de la uruguaya, pero espera que sea cierto.“Espero que sí, cómo lo puedo saber”.

Sin embargo, el conductora de 'Amor y fuego' ante su insistencia, Angie Jibaja llegó a revelar que sentía que no era una buena persona, al no intervenir en una comunicación de ella con sus hijos.

“Yo espero que sí, pero si en las pequeñas cosas tú puedes ver una cosita así como que no deja que se comuniquen conmigo, no deja que me contesten el teléfono, ¿qué le cuesta una llamada?", indicó .