Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz debutan como cantantes en Esto es Guerra

Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz sorprendieron en el escenario de Esto es Guerra tras presentar su secuencia “Divas en Karaoke” cantando. Los conductores entraron a escena con el tema de Luis Miguel, 'No Culpes en la noche'.

Los animadores iniciaron la canción dejaron boquiabiertos a los presentes. El tema fue continuado por Jhon Kelvin, Farik Grippa, Shantal, Pedro Loli y Susan Ochoa. Mientras los talentos peruanos cantaban, las competidoras mostraban sus mejores performances. Eso sí, siempre guardando el distanciamiento social debido a la pandemia del coronavirus.

Por otro lado, la velada de canto y baile no fue del todo satisfactoria para Michelle Soifer y Paloma Fiuza, quienes pasaron a zona de sentencia al obtener el más bajo puntaje.

La participante con el más alto puntaje fue Isabel Acevedo, a ella le siguieron Rosángela Espinoza y Angie Arizaga.

El jurado conformado por Tula Rodríguez, Belén Estévez y Daniela Darcourt dejaron en claro que las competidoras no convencieron en la pista de baile y no lucieron motivadas. Incluso, coincidieron en destacar la destreza de Michelle, pero aseguraron que no sintieron que disfrutó el baile, ya que la coreografía "Mueve el totó" fue muy lenta.