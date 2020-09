José Timarchi: el primer hacker cultural del Perú | FOTO

¿Por qué las personas van a los conciertos? ¿La impuntualidad tiene un impacto económico en el sector? ¿Cómo saber si nuestro arte es bueno? ¿Se puede calcular numéricamente el nivel de madurez musical? Todas son preguntas válidas en un marco de hacking cultural y el uso de Data Science es una de las tantas formas de responderlas.

Además, cuando imaginamos a un hacker pensamos a alguien que puede ingresar a nuestras cuentas privadas, pero este no es el caso de José Timarchi, el primer hacker cultural del Perú.

Su trabajo es muy distinto y está enfocado en optimizar el encaje del arte con el público, a través de la aplicación de tecnología, analytics, y metodologías contemporáneas, como Agile, User Experience, y Desing Thinking.

Desde hace cinco años, José, lidera “The Jingo Project”, un colectivo musical que ha dado oportunidad de grabar y tocar en vivo a más de 100 músicos independientes, sin costo para ellos. Producto del análisis de interacción con las más de 120 canciones lanzadas y 30 conciertos realizados, José Timarchi está desarrollando conceptos nuevos y mejores prácticas que ayuden a generar un salto cualitativo grande en el sector musical.

Actualmente, es guitarrista y arreglista de la banda instrumental “Innfusion”, por lo que conoce de cerca la escena local y conoce los retos, tanto comerciales como de capital, que enfrentan los nuevos talentos.

Foto: Difusión

“Desde The Jingo Project ya he logrado armar la primera versión de un modelo unificado que permita explicar las dinámicas entre la audiencia, los músicos y los canales que nos unen, pero recién podremos hablar de industrialización musical y un ecosistema artístico sostenible cuando descifremos la gran caja negra del sector: el engagement con la audiencia. Sólo ahí empezaremos a ver la materialización de elementos que se ven lejanos ahora: conciertos llenos, obras de teatro independientes abarrotadas y sobre todo artistas adecuadamente remunerados y apreciados”, indicó Timarchi, Director Ejecutivo de The Jingo Project y Project manager especializado en estrategia e innovación.

¿Quién es José Timarchi?

José Timarchi, es Ingeniero Industrial y lleva más de nueve años liderando equipos multidisciplinarios en proyectos de Banca, Salud y Startups. Además, es Project Management Professional (PMI), Scrum Master Certified (SMC) en proyectos ágiles y Diplomado en Finanzas Corporativas.