Rebeca Escribens celebró 15 años junto a su esposo con romántico detalle | VIDEO

Rebeca Escribens emocionada por ser un día especial, compartió una romántica publicación en su cuenta de Instagram, dedicada a su esposo por sus 15 años de romance.

Rebeca Escribens en Instagram compartió romántico junto su esposo

La conductora de espectáculos por medio de su secuencia en América Televisión, confesó en vivo que cumplía un año más junto a su pareja y padre de su hijo.

Además, la actriz manifestó que lo sorprendería con una comida, ya que se siente agradecida por el hombre que eligió para ser su compañero de vida.

Ante ello, la intérprete quiso destacar su aniversario en su red social con una emotiva historia, acompañaba de una tierna canción y decorada la fotografía con corazones, describiendo: "Love, 15 años juntos".

¿Cuál ha sido el secreto del matrimonio de Rebeca Escribens?

La conductora en una entrevista a la web del Trome confesó el motivo por qué su matrimonio se mantiene unido. "Somos una pareja que camina unida, pero cada uno tiene mundos distintos. Respetamos nuestros espacios, nuestra individualidad, eso es importantísimo, sino no tendríamos tantos años de matrimonio, y queremos tener el doble".

Además, resaltó que lo primordial es la confianza. "Jamás me va censurar, puede hacerme un comentario constructivo, pero nada cercano a la opresión, nada de pedir clave de Facebook ni del teléfono. La gente que hace eso está loca, enferma. Los seres humanos, por más que seamos esposos o pareja, no somos dueños del otro".

¿Cómo conoció Rebeca Escribens a su esposo?

Escribens narró hace unos años a la revista Caretas que cuando conoció a su esposo, él no sabía que era una figura pública aunque ya había conducido 'Camino a la fama'. Entonces, contó que no la invitó a salir antes de tiempo, ni le pidió teléfono, no la invitó a bailar, el cuál le agradó porque se dio cuenta de lo respetuoso que era, llegándola a enamorar al tratarla como una desconocida.