Andrea Legarreta confirma que tiene coronavirus: “Pensaba que era un resfriado común"

Andrea Legarreta confirmó que tiene coronavirus. La presentadora de televisión decidió hacerse las pruebas al notar que tenía algunos sintimas de la enfermedad.

La actriz señala que está al pendiente de su esposo y sus hijas, pues aún no se hacen la prueba.

“Alguna vez oí a alguien que decía que seguramente a todos nos iba a alcanzar el COVID en algún momento. Y bueno, ahora me tocó a mí”, contó Legarreta.

Andrea contó detalles de sus primeras señales de alarma, pues pensó al principio pensó que un fuerte resfriado.

“Pensaba que era un resfriado común, pero resultó que no. Los primeros días, los primeros avisos, [fue] como un resfriado, insisto. Un resfriado, quizá un poquitito más fuerte. Los dolores del cuerpo los empecé a sentir muy parecidos como cuando, no sé si les ha dado influenza, entonces, fuertes. Bueno, dolor de cabeza sentía y fiebre”, detalló.

“El sábado por la mañana dije ‘voy a dejar de tomar [medicamentos] para el dolor del cuerpo y ver que sucede’. La temperatura comenzó a elevarse y acudí al hospital”, acotó.

Ante esta situación, la actriz decidió hacerse la prueba que corresponde, confirmando sus sospechas.

"No tengo olfato, ni gusto”, señaló Legarreta, quien está mejorando con los medicamentos.

Respecto a su familia, señaló que todos están en cuarentena, a pesar de que no se hayan hecho la prueba.

“Erik no tiene ningún síntoma, gracias a Dios; nada, nada, nada. A las niñas [Mía y Nina] les he escuchado algunos estornudos, pero están bien”, contó. “[Mía] indica que, haciendo ejercicio se sintió mucho más cansada de lo normal, sintió un poco de dolor en el pecho. Ellos no se han hecho la prueba, pero el doctor considera que todos, obviamente, tenemos que estar en cuarentena”, concluyó.