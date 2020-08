Ismael La Rosa y Virna Flores fomentan campaña a la no violencia en casa | VIDEO

Ismael La Rosa y Virna Flores, son una de las parejas más solidas que demuestran empatía con las producciones que realizan y temas sociales que enfrenta el país.

Por ello, los intérpretes crearon una campaña en Instagram para fomentar el respeto y comunicación, así luchar contra la violencia en casa tras visibilizarse con más fuerza en esta crisis sanitaria del COVID-19.

Ismael La Rosa y Virna Flores en Instagram dedicaron un reflexivo mensaje para evitar la violencia en casa

Los actores decidieron promover a través de sus redes sociales el buen trato en el hogar, ya que las familias conviven más tiempo ante la crisis sanitaria por el coronavirus.

"Vivamos con Armonía y Amor! Generemos espacios de conversación y comunicación abierta!La coyuntura puede afectarnos más de lo que realmente expresamos! A unos más que otros", inició La Rosa.

"Está Bien sentirnos frustrados, cansados, vulnerables, Molestos, Tristes, etc. Abracemos esas emociones y soltémosla. No nos aferremos a ellas. El dolor no es opcional, pero el sufrimiento... sí lo es! El sufrimiento es el apego al dolor", agregó.

"Lo que no podemos permitir que entre en nuestros hogares es la Violencia ni el Maltrato", enfatizó el artista, quién compartió la información de ayuda que brinda el Estado ante casos de violencia.

Información para pedir ayuda al Estado en caso de violencia

Los protagonistas de exitosas telenovelas publicaron las lineas oficiales del Ministerio para comunicarse con profesiones en caso de ser víctima de violencia: "El @mimpperu también tiene #Línea100 #Chat100 a disposición!".

"Solo debemos abrir nuestros Corazones y quietar nuestra mente. Deseo mucha Luz, Amor y Sonrisas en tu vida y la de tu familia", finalizó el esposa de Virna en su publicación.